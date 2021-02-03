Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı
03.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:08
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güvenlik güçleri, Akçakale ilçesinin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Çalışmalarda, avlanan kişilerin yanında kaçak avlandığı belirlenen 14 turaç kuşu, 2 bıldırcın ile 1 kum kekliği bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme