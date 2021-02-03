Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

03.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:08
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güvenlik güçleri, Akçakale ilçesinin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişilerin yanında kaçak avlandığı belirlenen 14 turaç kuşu, 2 bıldırcın ile 1 kum kekliği bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ömer Ali Mesut Özil Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kadıköy Ak Parti Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 22:08:25. #1.15#
title