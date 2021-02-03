Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güvenlik güçleri, Akçakale ilçesinin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişilerin yanında kaçak avlandığı belirlenen 14 turaç kuşu, 2 bıldırcın ile 1 kum kekliği bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme