Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Müslüm Etgü - Güncel