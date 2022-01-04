Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Siverek ilçesinin kırsal bölgelerde yaptığı kontrollerde, 3 kişinin tazı ile kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan kişilerin yanında avlandıkları 2 yaban tavşanı ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet