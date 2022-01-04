Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Siverek ilçesinin kırsal bölgelerde yaptığı kontrollerde, 3 kişinin tazı ile kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan kişilerin yanında avlandıkları 2 yaban tavşanı ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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