ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik güçleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. 3 kınalı keklik, 4 tahta kafes ile 2 kıl tuzak ele geçirildi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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