Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem
06.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:48
Şanlıurfa'da kaçak avlanırken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da kaçak avlanırken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent kırsalında yaptıkları kontrolde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem uygulayan ekipler kafeslerde 4 kınalı keklik buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme