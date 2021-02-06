Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem

06.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:48
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem

Şanlıurfa'da kaçak avlanırken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlanırken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent kırsalında yaptıkları kontrolde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem uygulayan ekipler kafeslerde 4 kınalı keklik buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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