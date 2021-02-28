Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Suruç Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Özlüce Mahallesinde yaptıkları yol kontrolünde 63 TC 186 plakalı otomobilde 6 kınalı keklik ve ip tuzak olduğunu tespit etti.

Araçta bulunan 2 kişiye 14 bin lira ceza yazıldı.

El konulan keklikler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş