Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

28.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:00
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Suruç Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Özlüce Mahallesinde yaptıkları yol kontrolünde 63 TC 186 plakalı otomobilde 6 kınalı keklik ve ip tuzak olduğunu tespit etti.

Araçta bulunan 2 kişiye 14 bin lira ceza yazıldı.

El konulan keklikler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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