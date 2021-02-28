Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
28.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:00
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Suruç Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Özlüce Mahallesinde yaptıkları yol kontrolünde 63 TC 186 plakalı otomobilde 6 kınalı keklik ve ip tuzak olduğunu tespit etti.
Araçta bulunan 2 kişiye 14 bin lira ceza yazıldı.
El konulan keklikler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş