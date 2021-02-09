Şanlıurfa'da kaçak avlanan 11 kişi yakalandı
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 11 kişi yakalandı

09.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:20
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 11 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak avlanırken yakalanan 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlanırken yakalanan 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle birlikte Bozova, Halfeti, Ceylanpınar ilçelerinin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 11 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişilerin yanında bulunan 13 canlı kınalı kekliğe el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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