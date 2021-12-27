Şanlıurfa'da kaçak avlanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 10 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan kişilerin yanında kaçak avlanmış 1 yaban tavşanı, 1 kınalı keklik ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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