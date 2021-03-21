ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı
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ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı

21.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:16

Şanlıurfa'da kaçak avcılar tarafından vurulan 3 kızıl şahin tedavi edildi.

Şanlıurfa'da kaçak avcılar tarafından vurulan 3 kızıl şahin tedavi edildi.

Vatandaşlar, kentin kırsal bölgelerinde kaçak avcılar tarafından vurulduğu belirlenen yaralı 3 kızıl şahin buldu.

Hayvanları koruma altına alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.

Şahinlerin, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı
ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı
ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı
ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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