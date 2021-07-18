Şanlıurfa'da kaçak 1400 şarj başlığı ve kablosu ile 500 paket sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da kaçak 1400 şarj başlığı ve kablosu ile 500 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da kaçak 1400 şarj başlığı ve kablosu ile 500 paket sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı 1400 şarj başlığı ve kablosu ile 500 paket sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı 1400 şarj başlığı ve kablosu ile 500 paket sigara ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir vinci şüphe üzerine x ray cihazıyla kontrol etti.

Ekipler, araçta yaptığı aramada vinçin gizli bölmelerine gizlenmiş 1400 cep telefonu şarj kablosu ile 500 paket gümrük kaçağa sigara ele geçirdi.

Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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