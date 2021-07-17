Şanlıurfa'da kablo hırsızına suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da kablo hırsızına suçüstü

Şanlıurfa'da kablo hırsızına suçüstü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, kamu kuruşlarına ait elektrik kablolarını çalmak için kesen F.Y., polis ekiplerince suçüstü yakalanınca gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, kamu kuruşlarına ait elektrik kablolarını çalmak için kesen F.Y., polis ekiplerince suçüstü yakalanınca gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Hızmalı Mahallesi'nde meydana geldi. F.Y., kamu kurumlara ait elektrik bağlantı kablolarını kestiği sırada, devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Hırsızlık şüphelisini suçüstü yakalayan ekipler, gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Şanlıurfa'da kablo hırsızına suçüstü
Şanlıurfa'da kablo hırsızına suçüstü
Şanlıurfa'da kablo hırsızına suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hakan Sabancı Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da kablo hırsızına suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 15:13:42. #1.16#

title