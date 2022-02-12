Şanlıurfa'da JASAT ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı - Haberler
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Şanlıurfa'da JASAT ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da JASAT ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 400 metre bakır kablo ve dalgıç pompa çalmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 400 metre bakır kablo ve dalgıç pompa çalmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede artan kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Cezaevinden yeni tahliye olan A.K'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda bulunan dinlenme tesisinden 400 metre bakır kablo ve dalgıç pompayı çalmaya çalışırken tespit etti.

JASAT ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan A.K. ile M.Ç'yi yakaladı.

Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, JASAT, Güncel, Haberler

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