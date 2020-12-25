Şanlıurfa'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında EBA/Zoom uygulaması üzerinden öğrencilere ulaştı. Ağırlıklı olarak kırsalda yaşayan öğrencelere verilen eğitimde, çocuklara trafik kuralları anlatılarak, soruları yanıtlandı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Serra İpek Küçükavşar, daha önce yüz yüze verilen eğitimlerin devam eden pandemi süreci uzaktan olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ve pandemi koşulları nedeniyle hayata geçirilmiş uygulamaya Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine kurularak ilköğretim okulu öğrencilerine çeşitli uygulamalar üzerinden eğitim vermeye devam etmekteyiz. Projeyle 3-17 yaş grubunda yer alan çocukların bizler tarafından verilen eğitimler sonrasında her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere alt yapı oluşturulması trafik kurallarının herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda doğrudan hedef kitlemiz bu yaş grubunda yer alan çocuklar iken dolaylı hedef kitlemiz bu çocukların aileleri, yakınları ve diğer öğrencilerdir." dedi.

Eğitimde trafikte dikkat edilmesi gereken konuları anlattığını dile getiren Küçükavşar, tüm sürücü ve yayalardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Uzaktan verilen eğitime katılan öğrencilerden Ravza Nur Sarı ise trafik dersine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bilmediğim birçok levhayı ve kuralı öğrendim. Bizim için çok faydalı oldu ve devam etmesini de isterim. Komutanımıza bilmediğim konularda soru sorma imkanım da oldu. Sorularımıza cevap verdi, kendisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı