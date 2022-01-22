Şanlıurfa'da JAK timi kayakseverlerin güvenliği için görevlendirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da JAK timi kayakseverlerin güvenliği için görevlendirildi

Şanlıurfa'da JAK timi kayakseverlerin güvenliği için görevlendirildi
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Karacadağ Kayak Merkezinde görevlendirildi.

Yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Karacadağ Kayak Merkezinde görevlendirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, bölgeye kayak yapmak için gelen vatandaşların rahat bir tatil geçirmeleri ve yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edilmesi amacıyla Karacadağ Kayak Merkezi'nde JAK timinin görevine başladığı belirtildi.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Güncel, Haber

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