Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
22.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:36
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA