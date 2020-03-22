Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
22.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:46
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelileri emniyete götürdü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA