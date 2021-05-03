Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı
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Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı

Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazı sırasında bulunan Roma dönemine ait 400 metrekarelik zindan koruma altına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazı sırasında bulunan Roma dönemine ait 400 metrekarelik zindan koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir grubun uzun süredir Kışla Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan zanlıların toprak altındaki 400 metrekarelik tarihi yapıyı gün yüzüne çıkardıkları belirlendi.

Alanda gerçekleştirilen incelemede yapının Roma dönemine ait olduğu, esir alınan tutsakların konulduğu ve çok sayıda zindan odasından oluştuğu tespit edildi.

Alanda yapılan aramada Roma dönemine ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, 2 alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi.

Ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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