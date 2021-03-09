Şanlıurfa'da izinsiz kazıda bulunan Bizans dönemine ait mezar odası koruma altına alındı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde izinsiz kazıda ortaya çıkan Bizans dönemine ait mezar odası koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kale Mahallesi'nde izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanın, Bizans dönemindeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi.

Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ