ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ilçe kırsalında izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan 3 şüpheli, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanın, Roma dönemindeki zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan 3 kişiye ait 15 metrekare çapındaki kaya mezar odası olduğu belirlendi.

Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Bölgede, kazıda kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.

ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

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AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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