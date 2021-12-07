Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye idari para cezası uygulandı - Haberler
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Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye idari para cezası uygulandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye idari para cezası uygulandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde izinsiz ceylan besleyen kişi hakkında idari işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde izinsiz ceylan besleyen kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Bozova İlçesi kırsalındaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.

Yapılan kontrolde evdeki iki ceylana el koyan ekipler, bir kişiye yaklaşık 50 bin lira para cezası uyguladı.

Ekipler, sağlık kontrolünün ardından ceylanları, doğal yaşam alanına bıraktı.

Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye idari para cezası uygulandı

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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