ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti.
Konvoyda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan