ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
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ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı

11.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:47

Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti.

Konvoyda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
ŞANLIURFA - İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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