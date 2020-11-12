Şanlıurfa'da İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Tutak görevinden istifa etti
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Şanlıurfa'da İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Tutak görevinden istifa etti

12.11.2020 00:25 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:28
Şanlıurfa'da İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Tutak görevinden istifa etti

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Ali Tutak, görevinden istifa etti.

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Ali Tutak, görevinden istifa etti.

Tutak, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir umut ve siyasi hareket beklentisiyle İYİ Parti için fedakarlıkta bulunduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını dile getiren Yazar, görüş ayrılığı nedeniyle istifa kararı aldığını vurguladı.

Yazar, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydederek, "Yaklaşık 4 yıldır İYİ Parti'de il teşkilat başkanlığı ve divan kurulu üyeliği yaptım. Bugün itibarıyla görevimden istifa ettim. Bu süreç içinde birlikte görev yaptığım fedakar ve iyi olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev sürümde bana destek olan aileme, dostlarıma ve arkadaşlarıma minnettarım. Rabbim iyi olanların yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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