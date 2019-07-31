Şanlıurfa'da "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik, kamu yatırımları, istihdam, eğitim, turizm ve madde bağımlılığı konularının görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz, Bahadır Güneş, Ufuk Akıl, Sinan Başak ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, devam eden kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanması için kaynakların dikkatli kullanılması, uygun projelerde Avrupa Birliği fonu sağlanması için desteklerin takip edilmesi, körfez ülkelerinden alınan veya alınacak destekle başta eğitim kurumları olmak üzere kamu yatırımlarının tamamlanması konuları görüşüldü.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığını önlemeye yönelik projelerin sürdürülmesi ve yeni projelerin hazırlanarak AB destek programlarına sunulması konusunun ele alındığı toplantıda, temmuz ayında hayata geçirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Eğitici Eğitimleri"ne katılan 200 kamu personelinin projenin amacına uygun ve verimli çalışması için iş ve eylem planı hazırlanması konusu da karara bağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, ilin önemli sorunlarından birinin, sınırın diğer tarafında yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilenmesi olduğunu belirtti.

Sınır ötesinde yaşanan gelişmelere paralel kentte ortaya çıkan risklerin azaltılması için daha dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Erin, en büyük önceliklerinin eğitim olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA