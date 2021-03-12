Şanlıurfa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şanlıurfa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi

12.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:10
Şanlıurfa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da okullarda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı.

Şanlıurfa'da okullarda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak bahçede düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı okundu.

İstiklal Marşı'nı da okuyan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan şiirleri seslendirdi.

Kentteki diğer okullarda da benzer etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:25:19. #1.16#
title