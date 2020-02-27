Şanlıurfa'da istihdam toplantısı
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Şanlıurfa'da istihdam toplantısı

Şanlıurfa'da istihdamın arttırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

27.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:52
Şanlıurfa'da istihdam toplantısı

'da istihdamın arttırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi , Merkez İlçe Belediye Başkanları, Kurum Amirleri, Oda Başkanları ve STK Temsilcileri katılım gösterdi.


Şanlıurfa istihdamının ve yatırımın görüşüldü toplantıda, yeni iş alanları sektörleri ve istihdama katkıda bulunacak olan konular masaya yatırıldı.


Burada bir konuşma Beyazgül, "İnşallah Şanlıurfa'mız için istihdam konusunda gerek çalışmaların ve hazırlıkları birlikte yapacağız. Bu güne kadar birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Kurum Amirleri, Oda Temsilcileri ve STK Temsilcilerimiz burada. İnşallah verimli bir toplanı olur" dedi.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, "Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Oda Başkanlarımız ve STK temsilcilerimiz bir aradayız. Şanlıurfalı vatandaşlarımızın istihdamına yönelik ortak akıl ile çalışmalar başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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