Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
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Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Viranşehir Kudüs Dayanışma Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırısı sonucu şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyanet-Sen İlçe Başkanı Ramazan Çelik, yaptığı açıklamada, terör devleti İsrail'i kınadıklarını söyledi.

Filistinlilerin yanlarında oldukların belirten Çelik, "İsrail çetecidir ve işgalci bir terör örgütüdür. İsrail'in teröristlikten başka yaptığı hiçbir şey yoktur. İsrail devleti terörü uyguluyor. Viranşehir'den sesleniyoruz; ey işgalci İsrail, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak sesleniyoruz. Seni hiçbir zaman bir devlet olarak tanımayacağız. Sen olsa olsa işgalci bir terör çetesisin. Bir gün gelecek ve Filistin'i de terk etmek zorunda kalacaksın." dedi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçede tur attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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