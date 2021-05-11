Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
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Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da Balıklıgöl platosu içerisinde toplanan vatandaşlar İsrail'in Mescid-i Aksaya saldırmasını protesto etti.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl platosu içerisinde toplanan vatandaşlar İsrail'in Mescid-i Aksaya saldırmasını protesto etti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl platosu içerisinde protesto edildi.

Göstericiler sık sık "Canımız, kanımız sana feda olsun Kudüs'e" ve "Kınamak yetmez ordular Kudüs'e" gibi sloganlar attı.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa'dan yükselen yardım çığlıkları yine karşılık bulmadı. Ümmet Ramazan'ın son günlerini yaşadığı bu günlerdeKudüs için Mescid-i Aksa için gözyaşı döktü. İsrail denen bu işgalci varlık 1948'den bu yana katliam yapmayı kendine adet edinmiştir. Onlar Filistin topraklarında olduğu sürece bu katliamlar devam edecektir. Dolayısıyla 75 yıldır devam eden bu işgal bugüne kadar kınama açıklamaları ile son bulmadı bundan sonrada son bulmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Toplanan grup açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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