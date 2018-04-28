Şanlıurfa'da İsotlu Pişmaniye Üretiliyor

ŞANLIURFA (İHA) – Türkiye'de şekerli olarak yapılan pişmaniyenin, Şanlıurfa'da acılısı üretildi. Ustası tarafından yapılan acılı pişmaniye, hem yerli halktan hem de turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de tatlı olarak yemeğe alıştığımız pişmaniyenin, Şanlıurfa'da acılısı üretiliyor. Yörede isot olarak adlandırılan kırmızı acı biber katılarak üretilen pişmaniyeyi ilk defa duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Yendiğinde acı ve tatlı hissini aynı anda veren pişmaniye, meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

15 yıldan sonra acısını üretti

Şanlıurfa'da yaklaşık 15 yıldır pişmaniye ürettiğini dile getiren Salih Aydar, "Biz Urfa'da 15 yıldır pişmaniye yapıyoruz. Fıstıklı, değişik değişik türlerini yapıyoruz. Bu yıl da dedik ki isotlu pişmaniye yapalım. Halkımızda beğendi. Urfa tarzına yakışır bir şekilde yaptık. Bundan sonra da yapacağız. İlgi görüyor. Halkın ağız tadına uygun. Şimdi ben bir sürü yerli ve yabancı turiste satıyorum" dedi.

Önce tatlı, sonra acı

Şanlıurfa'yı gezmeye gelen yerli turist Merve Sağel, ilk defa acı pişmaniye yediğini belirterek, "Biberli pişmaniyeyi ilk kez yedim. Başta böyle çok tatlı bir lezzet gelirken, sonra yakmaya başladı. Urfa'nın zaten her şeyi yaktığı için bence çok güzel olmuş denenebilir" şeklinde konuştu.

Turistlerin beğenisini kazanmayı başardı

Bir diğer yerli turist Bilgehan Agiş ise isotlu pişmaniyeyi çok beğendiğini belirterek, "Önce gelen biber tadı ve ardından gelen şeker tadıyla gerçekten çok güzel olmuş. Ben bunu çok sevdim. Size de denemenizi tavsiye ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA