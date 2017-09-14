Şanlıurfa'da İsot Festivali Düzenlenecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Acımız büyük keyfimiz yerinde" sloganıyla, kentin yöresel tatlarından isot festivale düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, biber hasadı, fotoğraf sergisi, isotun hazırlanışı ve Şanlıurfalı sanatçıların katılacağı konserler gibi programlar yer alacak.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, yaptığı açıklamada, söz konusu festivalin kentin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.



Festivalin içeriğiyle ilgili bilgi veren Özçınar, "İsot festivali Şanlıurfa için çok önemli bir tanıtım programıdır. Festivalle ilgili broşür ve materyaller hazırlandı. Hep birlikte isotu seviyoruz ve isot Urfa'nın tescilli bir ürünüdür. İsotun turizm anlamında kentin tanıtımına fayda sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.



Özçınar, etkinlik kapsamında 16 Eylül Cumartesi günü Kısas Mahallesinde vatandaşların katılımıyla biber hasadı yapılacağını sözlerine ekledi.