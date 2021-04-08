Şanlıurfa'da İŞKUR Müdürlüğünde iki memuru darbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli iki memuru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa'da İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli iki memuru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İŞKUR İl Müdürlüğünde iş ve meslek danışmanı olarak çalışan M.Ö. ve V.Ç. görevleri sırasında henüz bilinmeyen nedenle bir grubun saldırısına uğradı.
Darbedilen 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırıyla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın