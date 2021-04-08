Şanlıurfa'da İŞKUR Müdürlüğünde iki memuru darbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli iki memuru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli iki memuru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İŞKUR İl Müdürlüğünde iş ve meslek danışmanı olarak çalışan M.Ö. ve V.Ç. görevleri sırasında henüz bilinmeyen nedenle bir grubun saldırısına uğradı.

Darbedilen 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın