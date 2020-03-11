Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralıŞANLIURFA'da, fabrika işçilerini taşıyan iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı

ŞANLIURFA'da, fabrika işçilerini taşıyan iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezindeki işçileri sabah mesaisi için Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan fabrikaya taşıyan Bayram Bozdaş'nın kullandığı 51 KM 122 plakalı servis midibüsü, önünde ilerleyen Sinan Altunsulu yönetimindeki 63 S 6354 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, köprü ayağına çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bazı işçiler, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıklıgöl ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA