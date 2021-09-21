Şanlıurfa'da işçiler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.