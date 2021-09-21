Şanlıurfa'da işçiler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da işçiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da işçiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri