Şanlıurfa'da işçiler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da işçiler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da işçiler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da işçiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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