Şanlıurfa'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı
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Şanlıurfa'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

27.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:55
Şanlıurfa'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saatlerinde organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sabah mesaisine giden işçileri taşıyan K.S. yönetimindeki 63 S 0447 plakalı minibüs, M.T.'nin kullandığı 63 S 1225 plakalı bir başka servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüslerde bulunan 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı işçileri hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

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