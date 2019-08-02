Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırıldı.

Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, Türkçe tabelaların kullanılması yönünde esnafa bir süre önce ihtarda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Komiser Şakir Caddesi'nde, mevzuata uymayan iş yeri tabelaları kaldırıldı.

Tabelaların kaldırılması sırasında iş yeri sahipleri ile polis ekipleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Kaynak: AA