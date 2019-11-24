Şanlıurfa'da iş yerleri denetlendi

24.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:20

Şanlıurfa'da iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet müdürlüğü koordinesinde sağlık müdürlüğü, sosyal güvenlik kurumu, vergi dairesi başkanlığı ile Haliliye ve Eyyübiye Belediye Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde bazı iş yerlerinde denetimler yaptı.

Çalışmalar kapsamında 5 ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. Yine ruhsatsız faaliyet gösteren 5 iş yerinin mühürlenmesi idari çalışma başlatıldı. 6 iş yerine vergi levhası bulunmamasından 16 bin lira, 9 iş yerine tütün mamülleri kanununa muhalefetten 40 bin lira, kimlik bildirme kanununa muhalefetten 425 bin lira toplamda ise 481 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ruhsat sahibi başkası olduğu halde yabancı uyruklu şahısların işlettiği 2 iş yerinin ruhsat iptali için idari işlem başlatıldı. Kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından iş yerlerinde kanun ve yönetmeliklere uygun olmadan çalışan 23 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA