Şanlıurfa'da iş yerine kumar baskını: 68 bin lira ceza uygulandı
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Şanlıurfa'da iş yerine kumar baskını: 68 bin lira ceza uygulandı

15.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:29
Şanlıurfa'da iş yerine kumar baskını: 68 bin lira ceza uygulandı

ŞANLIURFA'da bir iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin 840 lira idari para cezası kesildi.

ŞANLIURFA'da bir iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin 840 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan ekipler, 20 kişiye sokağa çıkama kısıtlama ihlalinden kişi başına 3 bin 150 lira, kumar oynamaktan ise 292'şer lira idari para cezası kesildi. Kumar oynanan 13 bin 310 liraya polis tarafından el konuldu, iş yeri de mühürlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:34:12. #1.15#
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