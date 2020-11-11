Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
11.11.2020 05:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 05:35
Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve Irak uyruklu olduğu öğrenilen 17 kişi,112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme