Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
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Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı

11.11.2020 05:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 05:35

Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan ve Irak uyruklu olduğu öğrenilen 17 kişi,112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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