Şanlıurfa'da İplik Yüklü Tır Yandı
Şanlıurfa'da seyir halindeki iplik yüklü tırın yanması sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'da seyir halindeki iplik yüklü tırın yanması sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Veysi Elva yönetimindeki 63 VS 888 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Arat Dağı mevkisinde seyir halindeyken henüz tespit edilemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün yara almadığı yangın kısa sürede büyüyerek tırın ve üzerindeki iplik yükünün kullanılamaz hale gelmesine neden oldu
Birecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Güvenlik güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA