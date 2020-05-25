Şanlıurfa'da, iplik fabrikasında yangın Şanlıurfa'da, iplik fabrikasında yangınŞANLIURFA'da, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'da, iplik fabrikasında yangın

ŞANLIURFA'da, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş iplik fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede diğer bölümlere sıçrayan yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: DHA