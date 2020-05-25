Şanlıurfa'da, iplik fabrikasında yangın
ŞANLIURFA'da, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
25.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:25
ŞANLIURFA'da, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş iplik fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede diğer bölümlere sıçrayan yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.
Kaynak: DHA