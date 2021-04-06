Şanlıurfa'da ipekböcekçiliği eğitimi
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Şanlıurfa'da ipekböcekçiliği eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da ipekböcekçiliği eğitimi

Şanlıurfa'da, ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çiftçilere eğitim verildi.

Şanlıurfa'da, ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çiftçilere eğitim verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının kırsal kalkınmaya yönelik yaptığı faaliyetler çerçevesinde, tarımın başkenti Şanlıurfa'da İpekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması, tarımda yan bir kol oluşturulması amacıyla ipekböcekçiliği yapmak isteyen çiftçilere 'ipekböcekçiliği yetiştiriciliği' konulu eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi ile diğer paydaşlar ortaklığında, "tarımsal kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi projesi" kapsamında ilk eğitim olan ipekböceği yetiştiriciliği eğitimine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Fadıl Topdağ ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesinden geldiğini belirten kadın çiftçi, bu tür eğitim programları sayesinde kadınların kalkınmada rol aldığını söyledi.

Şanlıurfa Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen seminer sonunda katılımcılara sertifika verildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da ipekböcekçiliği eğitimi
Şanlıurfa'da ipekböcekçiliği eğitimi
Şanlıurfa'da ipekböcekçiliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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