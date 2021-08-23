ŞANLIURFA'DA, İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA, İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Ömer Çelik (19) yaralandı.

ŞANLIURFA'da, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Ömer Çelik (19) yaralandı.Olay, öğleden sonra Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı inşaatın üst katında kalıp ustası olarak çalışan Ömer Çelik, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan işçi çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA, İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI YARALANDI
ŞANLIURFA'DA, İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI YARALANDI
ŞANLIURFA'DA, İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI YARALANDI
ŞANLIURFA'DA, İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Adem Murat Yücel Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Burak Özçivit Burcu Biricik
Spor Marcao Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ŞANLIURFA'DA, İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:11:22. #1.16#

title