ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler
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ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, bir inşaatın zemin katında Ahmet İstanbullu'nun (24) cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'da, bir inşaatın zemin katında Ahmet İstanbullu'nun (24) cansız bedeni bulundu.

Seyrantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı inşaatın zemin katında sabah saatlerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin Ahmet İstanbullu'ya ait olduğu belirlendi. Yüksekten düşerek öldüğü tahmin edilen Ahmet İstanbullu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA İNŞAATIN ZEMİN KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

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