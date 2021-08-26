Şanlıurfa'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı
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Şanlıurfa'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı

Şanlıurfa'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bir inşaatta kalıp çalışması yapan işçi dengesini kaybederek aşağı düştü.

Şanlıurfa'da bir inşaatta kalıp çalışması yapan işçi dengesini kaybederek aşağı düştü.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 katlı bir inşaatın kolon kalıplarını yapan kalıpçı ustası M.G. temel boşluğuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kalıp ustasını yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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