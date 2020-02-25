Şanlıurfa'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans

25.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:23

Haliliye Belediyesi tarafından inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Başkan Canpolat, "Bizler yüreğimizi ve gönlümüzü ortaya koymuş kadrolarız" dedi.



Haliliye Belediyesi tarafından ilçede yapı ve inşaat sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Şanlıurfa'da inşaat sektörünün durumu ve yapılaşmanın konuşulduğu konferansa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İnşaatçılar ve Yapıcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Demirkol ve çok sayıda inşaat işçisi katıldı.



Karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulan konferansta katılımcılara hitaben konuşan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Bütün çabamız, gayretimiz ve hedefimiz Urfadır" diyerek, "Sizlerde bu konuda çok ciddi emek harcıyorsunuz. Urfa'nın çehresini, yapısını, geleceği sizlerle inşallah daha güzel olacak" şeklinde konuştu.



Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de dernek üyelerini selamlayarak, "Bizler de buradayız. Birlikteliğin gücünü Urfa'mıza vermek adına buradayız" diye konuştu.



Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Biz nasıl dün sizlerle beraberdiysek bugün de beraberiz, yarın da beraber olacağız. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Lider milletin lideri, sizlerde bu doğrultuda bizlerle yürüyorsunuz. Bizlerde sizlerle yürümekten mutlu olduğumuz ifade etmek isterim. Sorunlarınız sorunlarımızdır. Bizler yüreğimizi ve gönlümüzü ortaya koymuş kadrolarız. İnşallah bu doğrultuda sizler bize güç, kuvvet ve dua ile destek verdiğiniz sürece bizler de sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.



Konferansın final konuşmasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül inşaat sektörünün önemine vurgu yaparak, "İnşaatçılar ve Yapıcılar olarak sizlerin yeri daha çok farklı. Bunu her yerde konuşabiliriz. İnsanın elinin emeğinden daha hayırlı yoktur kendisi için. İşte sizi kendi elinizi emeğini kazanıyorsunuz. Güzel bir kazanç, inşallah bu siziz çocuklarınıza akıl olarak, bilgi olarak, ahlak olarak yansıyacaktır" diye konuştu.



Açıklamaların ardından belediye başkanları tarafından katılımcılara plaket takdimi yapıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA