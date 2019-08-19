Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

19.08.2019 16:01
Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Kent Mahallesinde meydana geldi. İnşa edilen bir binanın dış sıvanın yapımı sırasında tahta iskele çöktü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı
Kaynak: İHA
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