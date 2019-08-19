Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

19.08.2019 14:48
Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Eyyüp Kent Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın sıva işlemi sırasında işçilerin bulunduğu tahta iskele çöktü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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