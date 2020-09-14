Şanlıurfa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı
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Şanlıurfa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı
14.09.2020 00:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:40

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

İsmet Kürkçü (52) idaresindeki 01 FD 232 plakalı kamyonet, Siverek-Çermik kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan Abdulbaki Çiçekli (17), Veli Kuyanay (29), Mustafa Kürkçü (19), Barış Beyaz (41), Neşet Ekinler (50) ve Mehmet Veysi Güzen (41) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet Ekinler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyonettekilerin inşaatta işçi olarak çalıştıkları ve işten evlerine döndükleri belirtildi.

Kaynak: AA

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