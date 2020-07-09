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Şanlıurfa'da incir üretimi "ilekleme" yöntemiyle artırılacak

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi, meyve ağaçlarında çiçek tozu taşınımını artıran "ilekleme" yöntemiyle Şanlıurfa'da incir üretimini ve verimini yükseltmeyi hedefliyor.

Şanlıurfa'da incir üretimi
09.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:24

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi, meyve ağaçlarında çiçek tozu taşınımını artıran "ilekleme" yöntemiyle Şanlıurfa'da incir üretimini ve verimini yükseltmeyi hedefliyor.

HRÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri, uygulamalı eğitim yapılması amacıyla oluşturulan kapama bahçesinde incir ağaçlarının verimi artırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ağaçların dişi ve erkek türlerinin belirlenmesinin ardından erkek ağaçtan alınan ilek meyveleri, tozlanma ve döllenmeyi artırması amacıyla bir file içerisinde dişi ağacın dallarına asıldı. Böylece ağaçta daha önce olgunlaşmayan ilk ürünlerin gelişimini tamamlaması sağlandı.

Yöntem sonrası alınan meyvelerde gerçekleştirilen analizlerde ise ürünlerin istenilen gramda ve şeker oranında olduğu belirlendi. Bölgede yaygınlaştırılması planlanan "ilekleme" yöntemiyle ürün kaybının önüne geçmek ve ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Bölge incir üretimi için çok uygun

HRÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin iklim ve toprak yapısının incir üretimi için uygun olmasına rağmen yıllık yaklaşık 100 ton incir üretiminin gerçekleştiğini belirtti.

Bölgede üreticilerin incir ağacını genellikle kendi ihtiyacını karşılayacak kadar bağ ve bahçesinin çevresine diktiğini ifade eden Ak, bu uygulamanın son bulması ve daha fazla incir üretimi yapılması için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Birkaç yıl önce Aydın'dan incir fidanı getirerek fakülte bünyesinde kapama bahçe oluşturduklarını aktaran Ak, şöyle devam etti:

"Getirdiğimiz incir türleri için mutlaka tozlanma ve döllenme gerekiyor. İncir de erkek ve dişi olmak üzere 2 tip vardır. İncir çiçek açmaz fakat yaprak koltuklarında meyve taslakları oluşur. Bu meyvenin dökülmeden tutması için ilekleme dediğimiz olay vardır. Erkek incirlerden ilekleme incir toplanarak dişi ağaçlara asılır. Bunların içinde ilek arıcığı dediğimiz her incirde 300 ile 800 arasında arıcıklar vardır. Bizler de bahçemizde getirdiğimiz erkek incirleri dişi incir ağaçların üzerine asıyoruz. Böylece ağaçlarda tozlanma ve döllenmeyi kolaylaştırıyoruz. Bu yöntem olmasa yeteri kadar döllenme olmaz ve meyveler dökülürler. İlekleme yöntemiyle ağaçlara asılan erkek incirlerden çıkan arıcıklar, bahçede bütün dişi ağaçların döllenmesi ve tozlanmasını sağlıyor. Böylece ürünlerin olgunlaşması sağlanıyor. Yaptığımız uygulamanın bölgede incir üretimi ve verimine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

"Bu bölgede son derece kaliteli incirleri yiyebiliyoruz"

Prof. Dr. Ak, bölgede sadece incir ağaçlarından oluşan bir kapama bahçesinin bulunmadığını belirterek, yürüttükleri çalışmanın üreticiler için de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Bölgenin incir üretimine çok uygun olmasının bir avantaj olduğuna işaret eden Ak, "Yazın ve sonbahar geldiğinde bu bölgede son derece kaliteli incirleri yiyebiliyoruz. Bölgede sadece incir ağacı olan bahçeler yok. İnsanlarımız buna pek önem vermiyor. Bölge çiftçimiz en önemli özelliği ürünlerini bir kereden toplayıp satmak istiyor fakat bölgemizde incir çeşitlendirilmesiyle incir bahçeleri tesis edilebilir. Bizler üniversitede 750-800 incir ağacının bulunduğu kapama bahçesi kurduk. İncir, katma değeri yüksek bir ürün. İnsanlarımız incir üretimine pek önem vermiyor. Oysaki bölgemizde incir çeşitlendirilmesiyle incir bahçeleri tesis edilebilir. Üretim artarsa buna bağlı pazar oluşturulursa incir de bölge için çok önemli bir gelir kaynağı olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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