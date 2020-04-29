Şanlıurfa'da immün plazma tedavisi yapılacak Şanlıurfa'da koronovirüsle mücadele kapsamında geliştirilen immün plazma tedavisi yapılacak.

Şanlıurfa'da koronovirüsle mücadele kapsamında geliştirilen immün plazma tedavisi yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs hastalığının tedavisinde Sağlık Bakanlığınca tedavide yeni bir yöntem olan immün plazma tedavisi algoritmalar doğrultusunda Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile hayata geçirildi.

Koronavirüs hastalığını geçirerek iyileşmiş hastalardan aferez yöntemiyle elde edilen plazma, hastalık nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların tedavisinde kullanılacak.

Bağışçıların takibi ve organizasyonu, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bağışçı Çağrı Koordinasyon Merkezinde bağış süresince yapılacak.

Kaynak: AA